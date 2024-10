La Polisportiva giovanile scolastica Audax nasce da un sogno e dalla donazione di un terreno agricolo in località Su Loi, a Capoterra. Grazie al contributo di volontari e l’impegno del presidente don Battista Melis, è stato realizzato un campo di calcio in terra battuta.

Dopo l’alluvione del 2008, per motivi di sicurezza, il campo è stato espropriato. Il Comune di Capoterra, ha messo a disposizione della polisportiva una struttura in disuso da diversi anni, sita in località Frutti D’Oro. Con il lavoro di volontari e con l’impegno costante del Presidente, la polisportiva ha ripristinato la struttura in modo tale che il sogno continuasse.

Un gruppo di ragazzi allenati dai mister Ignazio Pinna, Stefano Mascia e Alessandro Rossi, con grande impegno e caparbietà hanno aiutato i ragazzi a crescere sotto tutti gli aspetti (umani e calcistici) costruendo un gruppo solido in grado di affrontare il campionato nella categoria Esordienti sino alla categoria giovanissimi, raggiungendo ottimi risultati.

Un grande vivaio di giovani promesse

Lo stesso gruppo con l’inserimento di nuovi ragazzi, questa volta allenati dai mister Nicola Marongiu, Stefano Mascia e Tommaso Burini, realizzano un desiderio, conquistando il 2° posto del girone “C” categoria Giovanissimi Provinciali 2018/2019, arrivando alla finale del campionato battendo nei quarti di finale il Mandas e l’Atletico Cagliari nella semifinale.

Il Coordinatore del settore Giovanile scolastico della P.G.S. Audax, Piero Bernardini, dice di essere fiero e compiaciuto per l’impegno profuso da tutti gli allenatori e dirigenti e dei traguardi raggiunti. Il vice Presidente Walter Marongiu, sottolinea che con un impegno quotidiano 37 tra allenatori e dirigenti, a titolo completamente gratuito, collaborano nel gruppo calcio della P.G.S.

(si ringrazia Piero Bernardini per il contributo fotografico concesso al nostro giornale)