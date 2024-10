Si sono conclusi nei giorni scorsi i campionati Italiani federali di kung fu, taiji e sandà, a Catania. Gli atleti partecipanti erano oltre 400 ed è stata una gara estenuante, con 12 ore al giorno ininterrotte di gara.

Per regolamento gli atleti potevano ottenere al massimo due medaglie a testa, perciò lo spirito competitivo era alle stelle. “La Xuan Wu Institute – dice il maestro Ulisse Badas - aveva 8 atleti in gara e in queste due giornate abbiamo conquistato 16 medaglie: tutti i nostri atleti sono saliti sul podio per due volte, il massimo possibile. In totale sono stati conquistate 6 medaglie d'oro, 4 d'argento e 6 di bronzo. A questi ragazzi – aggiunge Badas - vanno i miei più sentiti complimenti, e non solo per il risultato agonistico”.

Di seguito il dettaglio del medagliere dei piccoli campioncini- atleti, che hanno rappresentato al meglio la Scuola e la città di Sestu.

Fabio Melis: 2 ori

Federica Spano: 1 oro 1 argento

Simone Cadeddu: 1 oro 1 argento

Samuele Spiga: 1 oro 1 bronzo

Simone Pinna: 1 oro 1 bronzo

Matteo Concas: 1 argento 1 bronzo

Federico Mereu: 1 argento 1 bronzo

Christian Porcu: 2 bronzi