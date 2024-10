In principio era un sogno, che col passare dei decenni si è confermato essere un'intuizione straordinaria. La Dinamo Sassari nacque dalla spensierata leggerezza di un gruppo di studenti del liceo classico "Azuni". Si giocava a San Giuseppe, è passata una vita. Oggi, la Dinamo Banco di Sardegna, è una delle società più arrembanti del panorama cestistico italiano. L'era del presidente Stefano Sardara, alla guida dal 2011, ha dato alla squadra uno slancio straordinario che ha permesso ai Giganti di vincere lo scudetto nel 2014 e, da allora, altri 5 trofei anche in campo internazionale.

Nel 1989 l'esordio in A2. Nel 2009-2010 la promozione in Serie A. Lo scorso anno la Europe Cup della Fiba. Un crescendo di emozioni e prestigio. Nella storia dei biancoblu, un capitolo a sé va dedicato alla famiglia Milia. Dino, alla guida della società per 33 anni, ne ha profondamente segnato la storia determinando una costante crescita e intuendo, nel 1974, l'importanza degli sponsor da affiancare alla maglia. Nel 1981 la Dinamo è in B, poi l'affermazione in A2 e il salto di qualità definitivo in A sotto la guida di Luciano Mele.

Il resto è storia dei nostri giorni. Il PalaSerradimigni inebriato di gioia e cori, piazzale Segni invaso di folla, piazza d'Italia stracolma di gratitudine. Il tricolore, le Coppe Italia, le Supercoppe, l'affermazione europea. E tanto, tanto altro da vivere ancora. Buon compleanno, Dinamo.