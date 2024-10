Il 22 aprile, la Torres scenderà in campo al Vanni Sanna con una maglia celebrativa per festeggiare i 115 anni dalla sua fondazione.

Una importante ricorrenza per la gloriosa società sassarese. Tutto ebbe inizio il il 19 aprile del 1903, quando un comitato “d’egregi concittadini” di Sassari decise di creare le condizioni economiche necessarie per la costituzione di una nuova società sportiva.

Nel mese di giugno, le adesioni arrivarono a 500 e fu così che si diede vita Società di Educazione Fisica che un mese dopo, “ebbe il battesimo di Torres”. In occasione dei festeggiamenti del primo anniversario, l’allora presidente Italo Faccion, subentrato a Pasquale Ghera nel 1904, motivò la scelta «per offrire un piccolo ricordo della nostra festa d’oggi, un pezzo di carta che rammenti tra cinquanta, tra cento, tra duecento anni ai nostri nepoti, ai figli dei figli dei nostri nepoti il primo anniversario della fondazione della nostra Società».

A detta della società sassarese, la data del 22 aprile non vuole essere «solo una data emblematica ma anche un segnale di continuità che attraversa il nostro presente, fatto di entusiasmo, prospettive e cose molto concrete: fra tutte, una nuova struttura del settore giovanile e della Scuola Calcio che stanno mettendo, in questa stagione, le basi solide per il futuro».