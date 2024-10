Il 19 Ottobre 2013, si sono svolti a Guspini e per la prima volta in Sardegna gli esami per il passaggio al grado superiore di una delle più antiche discipline di arti marziali, il Ju Jitsu.

Disciplina divulgata con metodo e passione nell’isola dal M° Ignazio Paolo Olla 4° Dan di Ju Jitsu, fiduciario regionale Fijlkam Sardegna.

Tra gli esaminatori dei 33 candidati , era presente il M° Giancarlo Bagnulo 6° Dan di Ju Jitsu e Presidente Commissione M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa) uno dei più esperti a livello internazionale dei sistemi di difesa, i candidati per poter accedere agli esami di cintura nera 1° Dan ed alcuni a 2° Dan di Ju Jitsu hanno frequentato ben sette mesi di corsi di preparazione.

Gli esami si sono svolti presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Fermi + Da Vinci”, tutti gli esaminandi provenienti dai vari settori della Fijlkam (Judo - Karate - Aikido e Ju Jitsu) della nostra regione hanno superato la prova con esito positivo, dimostrando di fatto l’alto livello di preparazione di tale disciplina. Con questa prima sessione di esami la nostra isola si vanta di 31 nuovi primi dan e 2 nuovi secondi dan.

La commissione d' esame era così composta:

Presidente M.° Cesare Fadda 6° Dan di Judo - Delegato del presidente del Comitato Regionale;

M.° Giancarlo Bagnulo 6° Dan di Ju Jitsu - Componente Commissione Federale Fijlkam Ju Jitsu;

M.° Ignazio Paolo Olla 4° Dan di Ju Jitsu- Fiduciario Regionale Fijlkam Settore Ju Jitsu.

Anche il judo si muove e si prepara per gli esami ai passaggi di Dan, domenica 27 ottobre 2013 si è svolta la prima giornata del corso di preparazione per gli esami di dan nella palestra delle scuole elementari di Sedilo, con la direzione del Commissario Tecnico Regionale Paolo Scanu e del Vice Presidente settore judo Efisio Mele; erano presenti ben 36 corsisti con altri 10 uke a seguito che si sono allenati per ben 8 ore interrotte solo per la breve pausa pranzo. La lezione e stata tenuta brillantemente dal docente nazionale di Kata Maestro Monica Piredda 5° Dan di Judo e dal Maestro Giorgio Garau 5° Dan di Judo.

Il prossimo appuntamento è previsto il per 16 novembre dalle ore 15.00 alle 19.30 sempre nella palestra di Sedilo.