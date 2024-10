Una bomba carta è esplosa la notte scorsa, intorno alle 3, davanti all'Hotel Airone a Grosseto che ospita i giocatori dell'Olbia che questa sera giocherà contro il Gavorrano (Grosseto) allo stadio Zecchini di Grosseto: il debutto in casa in serie C. La bomba carta è stata lanciata vicino al pullman della squadra.

L'esplosione ha lasciato dei segni sulla facciata dell'albergo e danneggiato alcune mattonelle esterne. In quel punto sono state trovate anche delle scritte con croci celtiche e svastiche. I carabinieri e la Digos che stanno visionando le immagini telecamere di videosorveglianza.

La pista ritenuta più probabile è quella di una una possibile ritorsione dei tifosi del Grosseto che con l'Olbia ritengono di avere un conto in sospeso da quando, nel 2016, la squadra biancorossa fu sconfitta per 2 a 1 in semifinale playoff perdendo l'occasione di andare in Lega pro.