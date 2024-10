Grande risultato della Polisportiva Gigliotti Team Nuoro che domenica scorsa, 3 dicembre, impegnata al Palatorrino di Roma, ha conquistato come società il quarto posto ai Campionati italiani assoluti di Sambo, arte marziale russa.

“Peccato che per una manciata di punti ci abbiano superato i padroni di casa portandoci via il Terzo posto in classifica di società”, hanno commentato gli atleti. Edoardo Gigliotti, 90 chilogrammi, ha ottenuto un oro, classificandosi campione italiano per il terzo anno consecutivo, è anche rappresentante della Nazionale italiana. Marco Gigliotti, 82 chilogrammi, ha conquistato un bronzo, così come Alessandro Porcu, 74 chilogrammi. Quinto posto, invece, per Giovanni Andrea Gigliotti.