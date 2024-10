Il Grand Prix di Ginnastica 2017 si preannuncia uno spettacolo di livello assoluto. Tra le stelle che scenderanno in pedana il 12 novembre al PalaPirastu di Cagliari, infatti, sono stati confermati i primi grossi nomi per la Ginnastica Ritmica e per l’Artistica femminile: per la prima, si esibiranno la Squadra nazionale italiana al completo e le individualiste Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri; per la seconda, una big del calibro di Lara Mori sarà affiancata da cinque giovani promesse della specialità, le “FATE” Asia e Alice D’Amato, Francesca Noemi Linari, Giorgia Villa ed Elisa Iorio.

Il programma del Grand Prix si prospetta dunque davvero ricco, col ritorno in pedana della Squadra nazionale italiana di Ginnastica Ritmica al completo, con le Farfalle diventate Campionesse del mondo ai cinque cerchi agli ultimi Mondiali di Pesaro. Dopo il simbolico passaggio di consegne tra l’ex capitana Marta Pagnini e la nuova leader Alessia Maurelli proprio durante lo scorso galà di ginnastica, in questa edizione vedremo all’opera il nuovo Gruppo composto anche da Martina Centofanti, Beatrice Tornatore, Anna Basta, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Francesca Majer, Elena Varallo, Daniela Mogurean e Letizia Cicconcelli, al fianco, come sempre, dell’allenatrice più medagliata di sempre Emanuela Maccarani.

Sempre dalla Ritmica arrivano anche grossi nomi per le individualiste: saranno in pedana Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, salite alla ribalta della scena internazionale dopo l’ultima strepitosa prestazione ai Mondiali di Pesaro, che le ha viste rispettivamente classificate all’ottavo e nono posto. Le “gemelle d’Italia” e tutte le altre stelle della Ginnastica femminile italiana potranno così festeggiare con tutti gli appassionati presenti una stagione da ricordare per i colori azzurri.

Per l’Artistica, una delle punte di diamante della Nazionale femminile, Lara Mori, arriverà al PalaPirastu dopo aver conquistato, ai Mondiali di Montreal in Canada, un ruolo tra le migliori interpreti internazionali della specialità con il suo sesto posto al corpo libero e il dodicesimo nell’All Around. Da Cagliari passerà anche il percorso che porterà l’Artistica femminile verso le prossime Olimpiadi: Asia e Alice D’Amato, Francesca Noemi Linari, Giorgia Villa ed Elisa Iorio, le giovani promesse azzurre protagoniste della web-serie “FATE#RTT2020” (Road to Tokyo 2020), mostreranno al pubblico sugli spalti tutta la loro abilità per confermarsi sempre più come punti fermi della nuova Nazionale italiana. Tra loro, inoltre, occhio proprio ad Elisa Iorio: la 14enne emiliana si è appena laureata Campionessa italiana di Ginnastica Artistica femminile.

Il costo del ticket, con posto unico non numerato, è di 16 euro (12 euro per i tesserati Federginnastica), con agevolazioni e scontistiche per società affiliate alla FGI fino ad esaurimento delle disponibilità. Dopo il “sold out” dell’ultima edizione sarda e il successo di pubblico dello scorso anno a Verona, cresce l’attesa per quella che sarà una delle ultime occasioni per salutare gli atleti azzurri prima della pausa agonistica delle Nazionali, condividendo con loro una giornata di emozioni.

La vendita dei biglietti per il Grand Prix di Ginnastica 2017 è attiva sulla piattaforma onlinewww.ticketone.it, oppure tramite Call-center al numero 892.101 (servizio a pagamento) e presso i punti vendita Ticketone. La Segreteria dedicata all’evento, raggiungibile al numero 366/6257294 e all’indirizzo email gpginnastica2017@gmail.com, è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Il galà di ginnastica anche quest’anno mantiene il suo carattere social, per seguire l’evento e restare sempre aggiornati sulle ultime novità. Oltre alla pagina Facebook ufficiale (Grand Prix di Ginnastica)gli appassionati potranno consultare anche i profili Twitter (@GPginnastica) e Instagram (grandprixginnastica) per informarsi, trovare contenuti dedicati al mondo della ginnastica e non perdere nemmeno un volteggio dei propri atleti preferiti. L’hashtag ufficiale della manifestazione è #GrandPrixGinnastica.

Il Grand Prix di Ginnastica è organizzato dalla Federginnastica, con il Comitato regionale Sardegna, in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners, con il supporto di Regione Autonoma della Sardegna con “Sardegna isola senza fine”, CONI Sardegna, Comune di Cagliari, Camera di Commercio di Cagliari e Fiera della Sardegna. Ulteriori dettagli sul sito www.federginnastica.it e sulla Pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/GrandPrixDiGinnastica.