A La Mora Bianca Golf & Country Club di Assemini si è svolto il torneo sponsorizzato da Cantine Mulleri, cui hanno partecipato oltre 40 golfisti amateur.

La classifica finale ha premiato Francesco Vincis (Is Molas, I lordo), Mario Lasio (La Mora Bianca, I categoria), Monica Loddo (Is Molas, II categoria e prima Lady), Aldo Cuccu (Is Molas, primo Senior).

Per l’occasione è stata celebrata la partnership del Circolo con il pro Fabrizio Sintich, coach di fama internazionale ed ex allenatore della nazionale femminile, nonché l'inaugurazione del nuovo green della buca 5: la prima buca del Circolo ha dunque cambiato design e difficoltà.