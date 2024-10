Ha qualcosa di eccezionale quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente dell'Olbia Calcio, Pino Scanu.

La Qartar Foundation avrebbe messo gli occhi sulla società gallurese, tanto che si prospetterebbe un accordo straordinario tra il club e gli emiri.

"L’ac­cor­do è stato rag­giun­to, ora pen­se­re­mo a de­fi­nir­lo. In­con­tre­rò Lucio Rispo (re­spon­sa­bi­le della Qatar Foun­da­tion En­do­w­ment ndr) nei pros­si­mi gior­ni." ha dichiarato Scanu "Ap­pe­na sa­pre­mo qual­co­sa di più lo an­nun­ce­re­mo alla città, ma­ga­ri con una con­fe­ren­za stam­pa. Qua­lun­que sia l’im­pe­gno sarà co­mun­que qual­co­sa di fan­ta­sti­co. Siamo or­go­glio­si di en­tra­re a far parte della gran­de fa­mi­glia del Qatar. Sa­re­mo i primi in Ita­lia a go­de­re di que­sto im­pe­gno e a questo punto possiamo sognare in grande."

La Qatar Foundation è la stessa che ha investito sull'ex Ospedale San Raffaele e che sponsorizza il Barcellona dei sogni di Messi e Neymar. Grandi sorprese, dunque, attendono dunque i tifosi dell'Olbia e gli appassionati di calcio dell'intera Sardegna.