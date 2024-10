"Nainggolan al Cagliari? Ho letto anche io, ho sentito. Ma è un calciatore dell'Inter e non c'è nulla di concreto. Se dovesse andare via da Milano e scegliere di restare in Italia non credo trovi una piazza migliore di Cagliari, ma per ora è fantacalcio". Parola di Tommaso Giulini, che commenta le voci di mercato secondo cui il Ninja sarebbe stato disposto a lasciare i nerazzurri per tornare in Sardegna.

Il patron rossoblu ha parlato ai microfoni di Sky Sport una volta conclusa l'estrazione del calendario della prossima stagione di Serie A.

"Ora è arrivato Rog, speriamo a breve anche Nahitan Nandez - ha proseguito Giulini -. Non ho capito se deve restare lì a giocare la prossima partita di Libertadores oppure no. La trattativa sta cominciando a diventare estenuante, devono decidere anche loro se vogliono darcelo o meno".

"All'inizio Rog e Nandez erano alternativi - ha proseguito Giulini - poi mi sono fatto prendere dall'euforia e ora capiremo se possono arrivare entrambi. Vediamo, anche se siamo nell'anno del centenario non possiamo esagerare, perché la società deve esistere anche l'anno successivo".