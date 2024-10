Vincenzo Nibali punta al podio per l’edizione numero 100 del Giro d’Italia.

Senza giri di parole, ma evitando di dire esplicitamente “voglio vincere”, semplicemente per una questione di scaramanzia, il corridore siciliano della Bahrain-Merida, durante la conferenza stampa di questo pomeriggio ad Alghero, si è mostrato sereno concentrato.

Per quanto riguarda le tappe sarde, Nibali si dice tranquillo del percorso, ma “in qualche occasione si può trovare vento per cui bisogna restare tranquilli e avere la squadra tutta intorno a me. Bisogna, dunque, cercare di stare più uniti possibili per non cadere magari in delle banalità e pericolosità degli ultimi chilometri della corsa”.

Sul ciclista di Villacidro Fabio Aru, invece, il già due volte vincitore del Giro d'Italia ha detto: “Ci siamo allenati insieme, per lui era difficile dopo 15 giorni di stop prendere parte al Giro. Era dispiaciuto. Mancherà, poteva essere un buon alleato in qualche occasione”.