1 Aru

2 Duarte

3 Quintana

4 Rolland

5 Uran

Recita così l'ordine d'arrivo dei primi cinque della 15^ tappa del Giro d'Italia partita da Valdengo, in provincia di Biella.

Il sardo Fabio Aru, 23enne di Villacidro, ha piegato alle ruote della sua bicicletta la salita di Montecampione, una delle più evocative ed emozionanti per gli appassionati della corsa rosa che tra quei tornanti ricordano bene la storica sfida tra Marco Pantani e Pavel Tonkov conclusasi con un magnifico trionfo del Pirata romagnolo nel 1998.

Oggi, il giovane scalatore sardo ha dunque ottenuto il primo successo tra i professionisti vincendo per distacco su Duarte, Quintana e Rolland arrivati con 25'' di ritardo.

Altra nota positiva di giornata per Fabio Aru è il raggiungimento del 4° posto in classifica generale, un risultato eccezzionale che commenta così "Sono contentissimo, la mia squadra mi è stata vicina tutti i giorni e i miei compagni sono stati formidabili. Ma ho ancora tanto da imparare e da crescere, è tutto come prima."

Rigoberto Uran, nonostante i 42'' di ritardo, ha conservato la maglia rosa ed è pronto a dare battaglia già da dopodomani (domani sarà turno di risposo) nella tappa Ponte di legno - Val Martello, 139 km di corsa lungo i quali i corridori dovranno affrontare le fatiche del Gavia e dello Stelvio. In bocca al lupo Fabio!