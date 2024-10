Fabio Aru crolla sul Mortirolo, ora in classifica è terzo a 4'52" da Alberto Contador, sempre più padrone del Giro d'Italia.

La 17ma tappa, da Pinzolo ad Aprica di 174 km, è stata vinta dallo spagnolo Mikel Landa, compagno di squadra di Aru all'Astana. Terzo Contador a 38", mentre il sardo è giunto settimo a 2'51".

"Non è stata una delle giornate migliori della mia carriera - ha detto Aru -, ho cercato di non sprofondare, pedalando più con la testa che con le gambe. Landa stava bene ed è giusto che si giocasse le proprie carte. Gerarchie in squadra? Se uno sta meglio non ci sono gerarchie in squadra".