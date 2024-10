Il ciclista di Villacidro Fabio Aru, infortunato, prenderà parte alla cerimonia d’apertura del Giro d’Italia ad Alghero. Una brutta caduta, rimediata durante un allenamento il 7 aprile in Spagna, gli ha impedito di partecipare da protagonista all'edizione numero 100 del Giro d'Italia, al via proprio dalla Sardegna il 5 maggio, ma Fabio Aru ha voluto esserci a tutti i costi, almeno per la presentazione delle squadre in programma per giovedì 4 maggio alle 18.30 ad Alghero, e per la partenza, venerdì alle 12.10.

Il campione sardo sta recuperando la condizione dopo l’infortunio e si sta allenando per i prossimi impegni

Nella cittadina catalana sono già arrivate le 22 squadre che prenderanno parte alla corsa rosa. Il programma prevede domani alle 9 la verifica delle licenze e la conferma dei partenti. Alle 10, riunione della direzione del Giro con i direttori sportivi e il collegio di giuria. Alle 18.30, alla Banchina Ammiraglio Millelire, la cerimonia d'apertura con la presentazione delle squadre. Madrina della corsa, la showgirl cagliaritana Giorgia Palmas.