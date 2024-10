Tutto pronto per la 100esima edizione del Giro d'Italia che quest'anno sarà inevitabilmente nel segno di Michele Scarponi corridore dell'Astana morto il 22 aprile scorso travolto da un furgone mentre si allenava nella sua città, Filottrano, ad Ancona.

La corsa Rosa partirà questa mattina da Alghero, ore 12:10, con 22 squadre al via. La prima tappa, di 206 chilometri: Alghero-Olbia.

Prima dell'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per Michele Scarponi, al quale sarà anche dedicata una delle montagne simbolo della Corsa rosa, il Mortirolo e il giorno della tappa, il 23 maggio, chi transiterà per primo a quota 1854 metri conquisterà punti doppi per la classifica della maglia azzurra e un premio speciale sul podio conclusivo di piazza Duomo a Milano.

Intanto ieri, davanti a una folla immensa, si è tenuta la cerimonia d'apertura e la presentazione della squadre da parte della bellissima Giorgia Palmas, madrina del Giro.