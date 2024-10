Il vivaio Dinamo, sotto la guida del responsabile tecnico Massimo Bisin, è pronta per iniziare una nuova stagione di sfide entusiasmanti.

Dalla Serie C al Minibasket e Microbasket, con un calendario di raduni che dal 26 agosto all’1 settembre vedrà il ritorno in campo di tutte le categorie per l’inizio degli allenamenti.

Nella stagione 2019-2020 la Dinamo Academy sarà in campo con Under 18 e Serie C Dinamo (2002-2003/Over), sotto la guida di coach Pietro Carlini.

L’Under 16 (2004), sarà allenata da coach Massimo Bisin (assistant Antonio Carlini), mentre l’Under 15 (2005) e l’Under 14 (2006), lavoreranno agli ordini di coach Roberto Zucca (assistant Manuele Poddighe). Coach Antonello Pilia (assistant Nicola Serra), si occuperà dei giovani Under 13 (2007).

Per il gruppo Sef Torres, il coach Daniele Vidili guiderà la formazione Under 18 (2002-2003), e coach Antonio Carlini quella Under 13 (2007). Il gruppo Academy-Dinamo 2000, la squadra Under 18 (2002-2003), sarà guidata da coach Paolo Merella. La preparazione fisica sarà curata da Nicola Sechi e Pietro Sanna.

Il settore Minibasket sarà composto da formazioni Esordienti (2008), che saranno guidate, rispettivamente, da coach Nicola Bonsignori (assistant Pietro Sanna), e coach Emanuele Rotondo (assistant Andrea Peragallo).

Tre gruppi per gli Aquilotti (2009-2010), che lavoreranno sotto la guida di Nicola Bonsignori (assistant Pietro Sanna), e di coach Andrea Mulas. I due gruppi Scoiattoli/Libellule (2011-2012) saranno guidati da coach Emanuele Rotondo (assistant Andrea Peragallo), che si occuperanno anche di un gruppo Pulcini/Paperine (2013-2014), mentre altri due gruppi Scoiattoli (2011-2012), saranno guidati da coach Andrea Mulas (assistant Andrea Peragallo), che allenerà anche un gruppo Pulcini (2013-2014), e i piccoli del Microbasket (2015-2016).