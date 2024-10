Si chiama Luca Belloni ed è olbiese il primo 2003 a esordire fra i professionisti in Italia.

Compirà 16 anni l'8 maggio e oggi ha calpestato per la prima volta il prato del Nespoli nella sfida con la Pro Vercelli, incontro di chiusura di una stagione nel corso della quale l'Olbia ha centrato un'importante salvezza.

Nei minuti finali del match vinto dai sardi per 1-0, mister Michele Filippi ha regalato la sua chance al 15enne centrocampista gallurese che potrebbe divenire una preziosa risorsa per la prossima stagione.

"Era il 23 gennaio - si legge sul sito della società - quando, al termine della storica vittoria sull'Entella capitan Pisano gli si avvicinò (a Belloni, ndr) domandandogli, profeticamente, se volesse giocare insieme ai grandi. Lui raccattapalle a bordo campo rispose con un timido e insieme convinto "sì" che, tre mesi e mezzo dopo e in seguito a tanti allenamenti formativi, si è trasforma nella più bella favola che si possa raccontare".

Belloni, a fine partita, ha commentato così: "Sono felicissimo perché proprio non me l'aspettavo. Soltanto tre mesi fa sognavo la convocazione, oggi ho addirittura esordito. Giocare per la maglia della mia città è un'emozione indescrivibile".