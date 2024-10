Le Acli della Sardegna propongono per il “Sardus Pater” Gigi Riva, bomber del Cagliari dello scudetto, che ha compiuto 75 anni lo scorso 7 novembre.

L'idea di attribuire al calciatore simbolo, e al Cagliari che ha rappresentato, la massima onorificenza sarda e' stata lanciata dal presidente delle Acli, Franco Marras, in una lettera inviata al presidente della Regione Christian Solinas.

Presidente della squadra rossoblu che vinse nel 1970 l'unico scudetto dalla storia del Cagliari Calcio era Efisio Corrias, fondatore delle Acli in Sardegna.

"La scelta di Gigi Riva non e' quella di un calciatore tra gli altri ma di una figura simbolica fortissima", argomenta Marras.

"Una figura unitaria che ha rappresentato piu' di moltissime altre, anche nate e cresciute in Sardegna, un momento simbolico di crescita e di rivalsa dell'intera isola, negli anni 70 quando si usciva dalla poverta' e iniziava anche nell'isola una fase di occupazione e sviluppo. Una figura popolare, nel senso dell'appartenere a tutto il popolo, in uno sport che non e' solo uno degli sport , dei tanti sport. Una figura che ha trasmesso valori positivi, nella vita personale come in quella sportiva, fra tutti quelli legati alla sua scelta di rifiutare contratti piu' vantaggiosi per indossare sempre la stessa maglia, quella della terra a cui si era legato per sempre, e quelle del valore del lavoro, come quello necessario per riprendersi agli stessi livelli dopo i tanti gravissimi infortuni di cui e' stato vittima. Valori che oggi occorre rilanciare e rafforzare, soprattutto tra i giovani e gli adolescenti."

"Oggi ha 40 o 50 anni", ricorda il presidente delle Acli della Sardegna, "non puo' non ricordare l'esempio richiamato per l'identificazione, il 'fai cosi che diventi come Gigi Riva' che in tanti abbiamo sentito nelle parole dei piu' grandi".