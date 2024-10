Solo qualche giorno fa Gigi Riva ha annunciato di voler lasciare, per motivi legati alla sua salute, il ruolo di team manager della Nazionale. Le reazioni del mondo del calcio e dei tanti sostenitori, all’indomani dalla notizia, hanno commosso Rombo di Tuono che si dice pronto a rimettersi in gioco, sempre che la salute sia dalla sua parte, per accompagnare gli azzurri ai Mondiali che si svolgeranno in Brasile nel 2014.

"La reazione all'annuncio del mio addio mi ha toccato profondamente. Vediamo se è il caso di rientrare, ma solo per Brasile 2014. Per la Confederations non avrebbe senso"