Il feretro di Gigi Riva è arrivato davanti alla Basilica di Bonaria , dove alle 16 l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi celebrerà i funerali del bomber, accompagnato da un lunghissimo applauso .

Decine di migliaia le persone presenti per dare l'ultimo saluto a Rombo di Tuono, tantissimi già in fila da questa mattina, giunti da ogni parte della Sardegna. Nella piazza sottostante la chiesa è stato allestito anche un megaschermo per seguire la messa.