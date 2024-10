E' un messaggio di incoraggiamento e auguri quello espresso da Gigi Datome sul suo profilo Facebook per quanto riguarda la finale di campionato che la Dinamo Sassari si appresta a giocare contro la Grissin Bon Reggio Emilia.

Il campione olbiese, ala dei Boston Celtics e primo sardo a giocare in Nba con i Detroit Pistons, avverte il clima di attesa per la storica finale che vedrà protagonista il Banco di Sardegna e scrive "Sarà una finale scudetto veramente bella! Onore a Milano e Venezia per tutta la stagione, potevano esserci loro a giocarsi lo scudetto e nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Ma complimenti a Sassari che continua a migliorare di anno in anno i già grandiosi risultati ottenuti, una delle poche che oltre a parlare di un "progetto" è stata anche molto brava nel realizzarlo. In Sardegna ormai nei bar si parla di basket e questo è un cambiamento di mentalità importante: sono proprio cose come questa che fanno da traino per la crescita del nostro movimento."

E ancora: "Reggio è un'altra società che ha raggiunto una finale dopo anni di lavoro e un progetto con italiani che giocano da protagonisti assoluti, cosa che per il presente e il futuro della nostra Nazionale non può che essere super positivo. In tanti me lo avete chiesto, molto probabilmente sarò presente ad una partita a Sassari. Non posso perdermi un evento storico dello sport sardo! Spero soprattutto che ci sarà un'atmosfera sana e corretta in tutte queste gare di finale, in campo e sugli spalti. Noi del basket dobbiamo sempre cercare di distinguerci. Un abbraccio a tutti!"