Gigi Datome ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato all'età di 35 anni. Il cestista di Olbia ha annunciato la decisione presa in un lungo video pubblicato sui propri canali social. L'addio arriverà dopo i mondiali con l'Italia, che disputerà ad agosto nelle Filippine.

Datome si ferma dopo una lunghissima e appagante carriera, che lo ha visto protagonista negli ultime tre anni con l'Olimpia Milano. Ha debuttato in serie A nella stagione 2003-04 alla Montepaschi Siena. Nel 2006 il passaggio a Scafati, nel settembre 2008 l'approdo a Roma con la Virtus, dove rimarrà fino al 2013, quando sarà chiamato in NBA dai Detroit Pistons, per finire l'esperienza americana ai Boston Celtics nel 2015.

Poi qui il ritorno in Europa con i cinque anni al Fenerbahçe, impreziositi dalla vittoria in EuroLeague nel 2016-17.

"Ho un unico rimpianto - spiega Datome nel video, in cui ripercorre le tappe principali della sua carriera -, non avere mai vinto una medaglia con la Nazionale. Voglio però continuare a sognare ancora un po', per questo questa estate mi unirò ancora alla Nazionale. Ringrazio Pozzecco e il gruppo che mi permetteranno di giocare le ultime partite della mia carriera con l'Azzurro che è la maglia più prestigiosa che ho indossato".