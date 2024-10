Da quasi vent'anni è sulla cresta dell'onda. Il portiere della Juventus e capitano della Nazionale Italiana Gigi Buffon, ancora una volta, è candidato alla vittoria del Pallone d'Oro.

Il “Gigione nazionale” è tra i primi cinque papabili al trofeo (quelli dalla A alla C). A renderlo noto è la prestigiosa rivista francese France Football che, dopo sei anni di collaborazione con la FIFA, gestirà nuovamente in autonomia la consegna del riconoscimento più ambito. Dei 30 candidati selezionati da France Football, per ora, se ne conoscono solo dieci. Oltre al numero uno azzurro concorreranno al premio gli juventini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, e ancora Sergio Aguero, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Pierre-Emerick Aubameyang, Kevin de Bruyne, Diego Godin e Antoine Griezmann. Nelle prossime ore verranno svelato i restanti venti calciatori.

Le nazioni più rappresentate sono la Francia e l’Argentina, con quattro calciatori a testa. Seguono la Spagna, la Germania e il Portogallo, tutte a tre. Completa il podio, con due, l’Uruguay. Gianluigi Buffon è l’unico finalista italiano (mancava dal 2012), come successo nel 2013, l’anno dell’allora 34enne Andrea Pirlo. Buffon compirà 39 anni il prossimo gennaio e, anagraficamente, rappresenta l’ennesimo dato preoccupante per il nostro calcio: mancano i giovani in grado di imporsi sulla scena internazionale. C’è chi sta provando a ripartire dagli under, come sta facendo il Milan con Donnaruma. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò mostra fiducia ed entusiasmo verso la candidatura di Buffon: “ Il Pallone d’Oro a Buffon? Speriamo, sarebbe una cosa bellissima per lui e per il calcio italiano. Magari per qualche mancanza di riconoscimenti in passato. Faccio veramente un tifo speciale. Per me Buffon non è solo un grande portiere, il capitano della Nazionale italiana e un recordman di presenze, lui è proprio il migliore. Assieme a Francesco Totti è tra quelli che oggi possono rappresentare il nostro movimento, per la loro storia e il loro percorso». Quest’anno a decretare il vincitore non saranno più i voti congiunti di giocatori e allenatori provenienti da tutto il mondo, ma una giuria di giornalisti. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 13 dicembre.