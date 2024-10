Gianluca Festa e David Suazo, da oggi, saranno alla guida del Cagliari e avranno il compito di accompagnare i rossoblu fino al termine di questa tormentata stagione.

Dopo le clamorose dimissioni di Zeman, l'impressione era che solo qualcuno che conoscesse bene l'ambiente potesse prendere le redini della squadra. Così, questa mattina, la società sarda dovrebbe ufficializzare l'ingaggio del nuovo allenatore e del suo staff.

Gianluca Festa, ex difensore, è originario di Monserrato e ha giocato col Cagliari per sette stagioni disputando 182 partite e segnando 2 gol; dal 2010 al 2012 Festa ha allenato il Cagliari Primavera. David Suazo, ex attaccante, ha giocato in rossoblu otto stagioni disputando 255 incontri e segnando 94 gol; dal 2012 Suazo era osservatore e collaboratore tecnico del Cagliari.