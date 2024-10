Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro con 39 voti e di conseguenza Gianfranco Zola, che correva con il giornalista per un posto da vice, ha ottenuto l’incarico: con Giovanni Spezzaferri è vicepresidente della Lega Pro. Lo sfidante di Mariani, Marcel Vulpis ha ottenuto 15 preferenze, 2 le schede bianche e 2 le nulle.

Per Gianfranco Zola significa ritornare al calcio italiano, lui che fino a oggi ha vissuto tra la Sardegna e la sua seconda patria, Londra.

L'ex fantasista sardo, 55enne di Oliena, oltre alle sue vittorie da calciatore e alle sue presenze in azzurro, conosce bene la realtà delle altre categorie e in particolare del campionato di serie C, nel quale si mise in mostra a fine anni '80, indossando la maglia della Torres, la squadra di Sassari allora allenata da Franco Liguori. Poi il Napoli, lo scudetto con Maradona, quella 10 ereditata, il Parma e nel '96 il passaggio al Chelsea, dove Zola è diventato 'magic box' per la capacità di estrarre prodezze del cilindro, oltre che baronetto della Regina Elisabetta. Cosi' l'Inghilterra è diventata la sua seconda casa. Ma ora Zola e' pronto a mettersi a disposizione di nuovo del suo calcio.