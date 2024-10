Si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Rieti la consegna dei premi legati alla Scopigno Cup, il torneo internazionale di calcio giovanile che si tiene ogni anno nel capoluogo laziale.

Gianfranco Matteoli è stato premiato come “Miglior responsabile del settore giovanile 2015”. "Essendo sardo, per me ricevere un riconoscimento dedicato a Manlio Scopigno è il massimo – ha detto Matteoli -. Mi ricordo bene il periodo dello scudetto e la figura di quel grande allenatore. Mi preme ringraziare l'ex presidente Massimo Cellino, che per primo mi ha dato la possibilità di lavorare con i giovani".

La Giuria ha assegnato il riconoscimento di “Miglior allenatore del settore giovanile 2015” al tecnico della Lazio Primavera Simone Inzaghi, che ha appena sfiorato di un soffio il triplete di categoria coi suoi ragazzi.

Insieme a Matteoli è sbarcato a Rieti anche Nicolò Barella, premiato come “Promessa Mantenuta 2015”. A pari merito con il giovane sardo la giuria ha voluto premiare anche Danilo Cataldi della Lazio (che partecipò al torneo nel 2011), il quale tuttavia è impegnato negli Europei Under 21 e dunque riceverà il premio direttamente a Formello nelle prossime settimane.