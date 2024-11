Il Cagliari è tornato in campo questo pomeriggio per prepararsi alle prossime sfide di campionato. Due importanti partite salvezza si profilano all'orizzonte: domenica la squadra di Nicola affronterà il Genoa in trasferta, seguita dal Verona alla Domus il venerdì successivo. Il tecnico Nicola sta aspettando il ritorno degli otto giocatori internazionali sparsi per il mondo.

Il primo a rientrare sarà Wieteska, pronto per l'allenamento successivo. Marin, Obert, Sherri e Prati sono attesi a Cagliari domani sera, mentre giovedì sarà il turno di Mina, Luvumbo e Lapadula. La squadra sarà completa ad Assemini solo pochi giorni prima del match con il Genoa, dopo il cambio in panchina con Vieira che ha preso il posto di Gilardino, esonerato stamattina.

Da domani, Nicola inizierà a valutare le condizioni dei giocatori impegnati con le nazionali per decidere la formazione da schierare contro il Genoa. Il tecnico ha lavorato per far crescere la condizione di chi ha giocato meno, come Felici, Pavoletti e Jankto. Anche la scelta del portiere è in bilico, con Scuffet che potrebbe aver guadagnato terreno su Sherri dopo l'esclusione dalla partita contro il Milan.

In difesa, Nicola dovrà valutare le condizioni di Mina dopo gli allenamenti con la Colombia e di Luvumbo dopo le partite con la nazionale angolana. Piccoli partirà titolare, ma il ballottaggio tra Viola e Gaetano è sempre aperto. In mediana, Adopo e Makoumbou dovrebbero riprendere il loro posto, mentre Marin, in forma smagliante con la sua nazionale, potrebbe faticare a trovare spazio nella formazione titolare.