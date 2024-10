Conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Cagliari per il tecnico dei sardi Diego Lopez. Dopo il pesante ko contro il Napoli urge una sterzata. Ecco le parole del mister: «Ripartiamo da un risultato pesante, in casa. Ho cercato di liberare dalla testa dei giocatori in settimana questa sconfitta. Abbiamo cercato di analizzare gli errori fatti cercando di non commetterli più. Abbiamo commesso tanti errori, sul secondo gol per esempio, quello non andava preso. È stato pesante averlo subito allo scadere. Per il resto nel primo tempo avevamo giocato un buon match. Poi siamo crollati. Comunque voltiamo pagina. Siamo stati in ritiro già da ieri per non lasciare nulla al caso. Anche perché il Genoa sta facendo bene, ha qualità, compattezza e gioca bene. Conosciamo il loro mister, sarà una partita tosta. Dovremo essere bravi almeno a ripetere il primo tempo col Napoli».

Si parla delle concorrenti salvezza: «Pensiamo a noi e non al risultato odierno della Spal. Non possiamo e non dobbiamo dipendere da nessuno. La lotta salvezza sarà aperta fino alla fine, dietro stanno vincendo e quindi dobbiamo tenere alta la concentrazione fin dalla prossima partita».

Un parere su Han: «Sta crescendo e l'ha dimostrato. Ha fatto un ottimo primo tempo contro il Napoli poi ha avuto i crampi e l'ho sostituito».

I tre nomi: «Ceppitelli, Barella e Han».

Una battuta anche su Joao Pedro: «Per noi è importante. Sta cercando la performance migliore. Lui lo sa e dobbiamo aiutarlo per farlo tornare al top. Nel momento in cui lui fa bene allora anche la squasra fa bene. Non è facile tornare al top subito dopo la squalifica».

Lopez parla poi di Ballardini: «Ho un ottimo rapporto con lui, è riuscito a dare tanto alla squadra in poco tempo. Il Genoa ti fa correre. Contro di loro la determinazione e la concentrazione faranno la differenza».