Il Cagliari esce sconfitto ancora. Il Genoa ha la meglio grazie ad un gol di Pandev allo scadere del primo tempo. L squadra di Maran non ha giocato una partita indimenticabile, ma è stata sfortunata prima con il doppio cambio per infortunio nella prima parte del primo tempo e poi con la traversa di Nainggolan al 92' che poteva valere il pareggio.

LA CRONACA

Cagliari in campo con la difesa a tre, Cacciatore-Pisacane-Klavan, Nainggolan regista, Ionita-Nandez mezzali, Pellegrini a sinistra e Faragò a destra, Simeone-Joao Pedro in avanti.

La prima palla gol è del Cagliari: al 9’ percussione centrale di Joao Pedro, tiro a giro e Perin si rifugia in calcio d’angolo. Al 18’ passaggio arretrato di Pellegrini per Cragno, palla troppo corta e per un attimo Ghiglione non ne approfitta. Al 24’ mister Maran deve fare i conti con due infortunati: fuori Faragò e Cacciatore, dentro Walukiewicz e Mattiello. Al 39’ anche il Genoa effettua un cambio per un infortunio: fuori Ghiglione e dentro Pandev. Al 43’ il Genoa, quasi inaspettatamente, passa in vantaggio: tiro cross di Pandev, nessuno la tocca e la palla che batte Cragno. Il primo tempo si chiude col vantaggio casalingo e con un Cagliari praticamente inesistente dalle parti di Perin.

Il Cagliari parte timido. Al 54’ ammonito Nainggolan, era diffidato, salterà il Napoli. Al 57’ Sanabria si libera al tiro, ma stavolta Cragno è bravo a dedicarla in corner. Al 60’ gran palla dentro di Nainggolan per Joao Pedro ma il brasiliano in scivolata tocca piano e favorisce l’intervento di Perin. Il Cagliari ci prova due volte con tiri da fuori di Nainggolan ma senza grande concretezza. Al 76’ cross di Mattiello e colpo di testa di Joao Pedro di pochissimo a lato.

Un minuto dopo fa l’esordio col Cagliari l’ultimo arrivato Gaston Pereiro. All'85' Pandev conclude in porta e Cragno compie un miracolo. Cagliari all’assalto finale, al 92’ tiro di Nainggolan, palla deviata sulla traversa e Joao Pedro che da due passi manda alto di testa! Il Genoa riesce a vincere.