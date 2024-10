Il Cagliari perde ancora, sesta sconfitta consecutiva. Nello spareggio di Genova contro il Genoa finisce 1-0 per i padroni di casa che segnano subito con Destro e poi si difendono fino alla fine, rischiando due volte il raddoppio in contropiede. Il Cagliari avuto delle occasioni importanti soprattutto nella seconda parte del primo tempo, ma è stato bravo Perin. Per il resto del secondo tempo il portiere del Genoa è rimasto inoperoso, nonostante il predominio del gioco del Cagliari, peraltro risultato sterile. Ora, per Di Francesco la situazione si fa caldissima, vista anche la posizione in classifica del Cagliari, divenuto ora penultimo insieme al Parma, che peraltro deve ancora giocare.

LA CRONACA. Di Francesco con la formazione titolare e dunque con Joao Pedro e Nainggolan dietro Simeone in attacco, Marin regista con Duncan e Nandez mezz'ali, Zappa e Lykogiannis terzini, Ceppitelli e Godin coppia centrale, Cragno in porta. Genoa subito in vantaggio al 10': lancio dalle retrovie, difesa del Cagliari sorpresa, Strootman vede Destro libero e l'attaccante genoano batte Cragno con un destro ravvicinato. La risposta di un Cagliari confuso e contratto arriva solo al 27' con un tiro angolato di Joao Pedro da centroarea su cui Perin compie un'ottima parata. Al 31' Ceppitelli solo davanti alla porta colpisce di testa su un cross da corner ma manca la porta di pochissimo. Al 35' tiro da fuori di Nainggolan, palla a lato. Al 38' altra grande chance per il Cagliari: verticalizzazione di Joao Pedro, Simeone dribbla Radovanovic, calcia a botta sicura, ma Perin compie un miracolo. Rossoblù ancora avanti in contropiede, ma Joao Pedro sbaglia l'ultimo passaggio per Simeone che poi si incarta e viene chiuso. Al 43' é il Genoa ad andare vicino al raddoppio con Shomudorov che spara alto solo davanti a Cragno. Il primo tempo si chiude così.

La ripresa parte lenta, Genoa che ha un'occasione con Shomurodov, ma Cragno para facile, mentre il Cagliari ha più il pallino del gioco, senza grandi occasioni. Nessun tiro verso la porta di Perin e un domino sterile dei giocatori di Di Francesco in questa ripresa. Al 70' primi cambi del Cagliari con Cerri e Sottil dentro e Simeone e Cerri fuori. Al 71' il Genoa in contropiede rischia di mandare Zajc davanti a Cragno ma Ceppitelli recupera all'ultimo. All'84' il Genoa ha un'occasione clamorosa in contropiede con Zappacosta, ma Cragno è portentoso in uscita. Dentro anche Pereiro per Nainggolan. Cagliari che attacca, ma Perin rimane con i guanti puliti nel secondo tempo. Al 90' Cerri lanciato in profondità da Joao Pedro spara alto solo davanti a Perin. È l'ultima occasione del match. Il Cagliari perde ancora.