Si è svolta ieri, a Gavoi, la semifinale d'andata dei playoff fra Taloro e L'Aquila, valevole per la promozione in Serie D. Un match poco fortunato per i padroni di casa, che sono usciti sconfitti per 3-1 vedendosi complicare il percorso verso la finale.

La delusione per il risultato, tuttavia, non ha intaccato il morale fuori dal campo. Clima di festa al cosiddetto "terzo tempo", con gli ospiti accolti al banchetto post partita in un momento di convivialità e amicizia.

Un'accoglienza che non è passata inosservata. Infatti, tramite una nota sui social, la società abruzzese ha ringraziato il Taloro per il calore dimostrato: "Avevano detto che in ogni caso sarebbe stata una festa - si legge-. E sono stati di parola, nonostante il risultato".

"Un sincero ringraziamento al Taloro Gavoi per l'accoglienza ricevuta e, soprattutto, per un terzo tempo magnifico. Se in ogni realtà il calcio fosse vissuto così, sarebbe di certo uno sport migliore. Complimenti ragazzi - conclude -. Vi aspettiamo a braccia aperte nel capoluogo d'Abruzzo".