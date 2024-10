Svanisce, purtroppo, il sogno scudetto della Dinamo Banco di Sardegna. I ragazzi di Pozzecco sono stati battuti, al Taliercio, dalla Umana Reyer Venezia per 87-61.

Una partita sottotono per i biancoblu che hanno sofferto la supremazia in attacco degli orogranata di coach di De Raffaele. Nel primo quarto il duello è alla pari: un botta e risposta con i lagunari che provano a scappare, ma la Dinamo tiene e chiude sotto solo di 4 punti: 16-12. Nel secondo, la Dinamo è poco precisa nelle conclusioni, specie da tre, e Venezia arriva all’intervallo lungo sul 39-30.

Terzo quarto disastroso per la Dinamo: un parziale di 30-17 con Venezia che allunga, arriva anche oltre i 20 punti di vantaggio, e lo chiude sul 69-47. Nel quarto il quintetto di De Raffaele amministra, tiene i biancoblu a distanza e si porta a casa la partita per , conquistando il quarto scudetto della sua storia.

Per la Dinamo si chiude una stagione comunque positiva, specie per come era iniziata: una incredibile striscia di vittorie consecutive (22), la finale scudetto e la vittoria della Fiba Europe Cup. Commovente l’abbraccio finale di Poz ai suoi giocatori.