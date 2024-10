Al Taliercio, la Dinamo Banco di Sardegna si fa battere dall’Umana Reyer Venezia in gara 5 per 78-65 e va sotto 3-2 nella serie.

Partita subito in salita per la formazione di Pozzecco che non riesce a trovare la quadra e soffre il contropiede degli orogranata. Dopo un time out chiamato da “Poz”, la Dinamo riesce a trovare la quadratura e si riavvicina ai lagunari. Equilibrio nel secondo quarto che si chiude con solo 4 punti di vantaggio per la Reyer, 38-34.

Il terzo inizia ancora male per la Dinamo che subisce un parziale di 10-0. Serve ancora un time out di Pozzecco per dare forza alla Dinamo e rifarsi sotto. Nell’ultimo periodo di gioco, la Dinamo si porta a -4 da Venezia che, nei minuti finali allunga e si porta a casa la gara. Ora per la Dinamo l’appuntamento è a gara 6, in programma giovedì 20 giugno al Palaserradimigni. Un solo obiettivo: vincere per mantenere vive le speranze scudetto.