Una sera per vincere. La Dinamo oggi, alle 20.45, affronterà Reggio Emilia a Sassari in Gara 4 per pareggiare i conti dopo le due sberle di Gara 1 e Gara 2. Il terzo incontro tra i sardi e gli emiliani vinto dal Banco di Sardegna ha tenuto i tifosi biancoblu col fiato sospeso fino all'ultimo secondo e oggi, al PalaSerradimigni, si insegue il pareggio nella serie finale dei playoff scudetto.

Se così non sarà, lunedì al PalaBigi di Reggio Emilia sarà un inferno e per questo, gli uomini di Meo Sacchetti, sanno bene quanto sia importante non sbagliare oggi.

5.000 voci al Palazzetto inciteranno i Giganti, tutto esaurito già dalle prime ore dell'alba di martedì. Molti di più saranno i tifosi a casa o in Piazzale Segni. Per tutti il sogno di conquistare il primo tricolore è troppo grande, troppo bello per essere sprecato.