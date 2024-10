La Dinamo si fa battere in casa dalla Umana Reyer Venezia per 76-73 e va sotto per 2-1 nella Lba finale.



Di fronte a un Palaserramigni sold out, Venezia riscatta la sconfitta di gara 2 contro la formazione di Pozzecco, apparsa un po' sottotono.

La formazione di De Raffaele mette subito in chiaro le cose già nel primo quarto. La Dinamo prova una reazione, ma i lagunari allungano, specie nel terzo quarto.

A inizio del quarto periodo, la Dinamo mette in campo cuore e coraggio e arriva nuovamente sotto. Non basta: vince Venezia. Domenica gara 4 sempre a Sassari.