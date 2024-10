"Non capisco perché si critichi Balotelli, sembra che sia uscito solo lui. E’ l'unico attaccante che ha fatto un gol, l'unico che ha creato azioni da rete. Gli altri attaccanti non si sono visti in campo".

L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, difende così il giocatore.

"Evidentemente – ha aggiunto al suo arrivo in Lega Serie A per partecipare alla riunione suo diritti tv del 2015-2018 - l'unico giocatore di valore che ha l'Italia è Balotelli, perché si parla solo di lui". Balotelli ha ricevuto critiche dal capitano Buffon e a De Rossi. "Critiche dai giocatori? Non sono giocatori del Milan, quello che penso lo tengo per me", ha concluso Galliani.