"Ci tengo a chiedere scusa ai tifosi e soprattutto ai miei compagni per averli lasciati in 10". Così Gianluca Gaetano commenta l'episodio che lo ha visto lasciare anzitempo la partita per un intervento scomposto sul finale della prima frazione.

Arroccati in difesa per l'inferiorità numerica, i rossoblù hanno retto sino all'84', quando Krstovic ha trovato il gol del pari. "Non avevo alcuna intenzione di far male con quell'entrata - ha chiarito -, è stata una decisione forse un po' troppo severa".

"Adesso - ha concluso il fantasista napoletano - continuiamo a lottare per il nostro obiettivo".