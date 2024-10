Altra gara in notturna per la Futsal Alghero che, sabato 13 aprile alle 21.00, riceverà al Pala Corbia l’Happy Fitness per la decima giornata di ritorno del campionato di serie C2 regionale, girone B.

Una partita chiave per i giallorossi in ottica play-off: attualmente la squadra di mister Fabio Cossu occupa il secondo posto con quattro punti di vantaggio sull’Audax e cinque sul Budoni.

Una vittoria contro i portotorresi metterebbe una seria ipoteca proprio sulla migliore posizione per gli spareggi promozione. La società giallorossa, proprio in occasione del match di sabato, ha organizzato un piccolo concorso sulla propria pagina Facebook, in collaborazione con Master Coffee: chi indovinerà il risultato esatto della partita tra Futsal Alghero e Happy Fitness vincerà un uovo di Pasqua.