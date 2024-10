La Futsal Alghero è pronta per il debutto nella serie B nazionale di calcio a 5. Il Blau SkyBar dell’Hotel Catalunya ha ospitato, nei giorni scorsi, la presentazione della prima squadra e delle formazioni giovanili. La serata è stata presentata dal giornalista Stefano Soro.

Proprio in questo weekend la Futsal Alghero esordirà in serie B. Un traguardo storico per la società giallorossa, come evidenziato dalla dirigenza, con Toti e Andrea Columbano, presidente onorario e presidente, che hanno però lamentato il fatto che la squadra guidata da Rino Monti sarà costretta per ora a giocare le partite casalinghe a Usini per l’assenza in città di una struttura adeguata.

Un appello soprattutto all’amministrazione, presente alla serata di presentazione con il sindaco Mario Conoci e l’assessora allo sport Maria Grazia Salaris, per riportare la squadra ad Alghero, dunque, con l’impegno in tal senso espresso da parte del primo cittadino. È intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ha rimarcato come la squadra giallorossa rappresenterà in un campionato nazionale non solo Alghero ma l’intera Sardegna.

Quindi spazio alla presentazione delle squadre: ad iniziare dalle formazioni Under 15 e Under 19, guidate rispettivamente da Daniele Pica e Valentino Neri, e poi la prima squadra con il riconfermatissimo Rino Monti. Il debutto sarà questo sabato, in trasferta, sul campo del Cardano 91. L’Under 19 ha già esordito nel proprio campionato, pareggiando 2-2 sul campo del Città di Cagliari.