Dopo quasi un mese di assenza, la Futsal Alghero riabbraccia il Pala Corbia dove sabato 30 marzo alle 16.30 arriva il Porto Rotondo, in una sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di serie C2 girone B.

Una partita che può dare modo alla formazione di mister Cossu, attualmente al secondo posto con 42 punti, in caso di vittoria di avere la matematica certezza di partecipare agli spareggi promozione.

Un risultato importante per la società algherese, alla prima stagione in Figc. Una squadra ostica, il Porto Rotondo, che arriva dai successi contro Audax, San Gavino e Happy Fitness che l’hanno rilanciata nella corsa per la salvezza e nell’ultimo turno ha dato filo da torcere alla capolista Ales, cedendo soltanto nei minuti finali.