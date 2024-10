Il Cagliari perde uno scontro fondamentale in chiave salvezza e lo fa subendo la rimonta dal Frosinone, dopo che un paio di mesi fa la situazione era avvenuta a parti inverse. Al vantaggio rossoblù di Sulemana nel primo tempo è seguita una ripresa da horror dei ragazzi di Ranieri che non si sono presentati praticamente in campo, se non nel finale, a risultato quasi compromesso, con Turati miracoloso su Dossena e Pavoletti. Troppo poco però per il Cagliari che esce meritatamente sconfitto.

LA CRONACA

Ranieri conferma la formazione che ha vinto contro il Bologna, con il solo Azzi al posto di Augello, ma ripropone il 3-5-2. In porta Scuffet, Zappa in un inedito ruolo di centro sinistra nella difesa a tre con Wieteska e Dossena, Makoumbou, Prati e Sulemana a centrocampo, Nandez e Azzi sulle corsie laterali, Viola dietro Petagna in attacco.

Al 5’ Frosinone pericoloso con una sponda di testa in mezzo di Okoli che nessun compagno riesce a tramutare in rete. Al 17’ Cheddira viene lanciato in profondità, calcia col destro, ma Scuffet devia di quel tanto per mandarla in corner; sugli sviluppi del calcio d’angolo lo stesso Cheddira va in gol, ma in posizione irregolare. Ancora l’ex Bari attivo, al 24’ tiro in scivolata e Scuffet che si rifugia in corner. Al 26’ il Cagliari va in vantaggio: cross di Azzi, Okoli rinvia male, arriva Sulemana che di prima col piatto batte inesorabilmente Turati. Al 42’ si rinnova il duello Cheddira-Scuffet ma ancora una volta ne esce vincitore il portiere rossoblù che ipnotizza l’attaccante marocchino respingendo ancora una volta la sua conclusione. Al 46’ il Frosinone pareggia: azione tambureggiante dei ciociari che porta al tiro finale di Barrenechea, stavolta Scuffet non può nulla; l’arbitro però, richiamato al Var, annulla per fallo di Brescianini su Dossena.

All’intervallo dentro Augello per Azzi, ammonito. Nei primi quattro minuti arriva prima la punizione fuori di Viola e poi l’incredibile mancato colpo di testa di Romagnoli per il Frosinone con la porta praticamente vuota. Al 53’ altra grande chance per i padroni di casa con Gelli che supera Nandez e calcia a giro da dentro l’area di rigore ma Scuffet è ancora attento e respinge. Al 64’ il Frosinone pareggia: cross di Harroui, inserimento di Mazzitelli e gol del centrocampista gialloblù di testa. Al 72’ triplo cambio in casa Cagliari: dentro Pavoletti, Di Pardo e Goldaniga, fuori Petagna, Viola e Wieteska. Al 75’, però, il Frosinone raddoppia e la ribalta: punizione magistrale di Soulè che si infila sotto l’incrocio dei pali a Scuffet battuto. Al 77’ dentro Lapadula per Prati. Ma il Cagliari non si desta nemmeno dopo lo svantaggio e i quattro cambi: secondo tempo non pervenuto. All’89’ il Cagliari ha la chance del pareggio ma il colpo di testa di Dossena è respinto miracolosamente da Turati. Al 92’ cross profondo di Nandez sul secondo palo, ma Brescianini di testa mette in corner anticipando Goldaniga pronto a battere in rete. Al 93’ è ancora Turati miracoloso su un colpo di testa destinato alla rete di Pavoletti! Le occasioni migliori tutte nel finale ed entrambe di testa. Al 96’ contropiede finale e gol di Kaio Jorge con il Cagliari tutto in avanti alla ricerca del pareggio.