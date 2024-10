Un rigore di Lapadula a tempo ormai scaduto regala il 2-2 al Cagliari a Frosinone e forse salva la panchina di Liverani. I rossoblù erano passati in vantaggio con Luvumbo quasi subito, poi il Frosinone l’aveva ribaltata ma proprio Lapadula su rigore ha permesso al Cagliari di portare via un punto dallo Stirpe. Addirittura, Pavoletti aveva regalato il 3-2 ma l’arbitro con l’ausilio del Var ha annullato per un precedente fuorigioco di Lapadula.

LA CRONACA. Liverani cambia ancora tutto nella formazione iniziale: in porta va Radunovic, a destra Di Pardo e asinistra Carboni, in mezzo Goldaniga e Obert; a centrocampo la novità è Kourfalidis trequartista insieme a Luvumbo a supporto di Lapadula con a Rog, Viola e Nandez in mezzo al campo. La prima occasione è del Cagliari al 4’ con un bel sinistro di Luvumbo parato in tuffo da Turati. Al 13’ si fa vedere anche il Frosinone con un tiro da fuori di Mulattieri ben parato a terra da Radunovic. Un minuto dopo il vantaggio del Cagliari: lancio dalle retrovie, difesa del Frosinone che si fa trovare impreparata, Turati esce male, Luvumbo lo salta e la butta dentro. Al 24’ flipper all’interno dell’area di rigore del Cagliari, tiro di Sampirisi, parata a terra di Radunovic. Al 32’ pareggia il Frosinone: cross di Garofano, Rhoden anticipa Carboni di testa e batte Radunovic. Al 38’ i ciociari si mangiano il raddoppio con Moro che a tu per tu con Radunovic spara alto! Che brivido per il Cagliari. Al 43’ Luvumbo, il più pericoloso dei suoi, va via a Cotali in area di rigore ma viene fermato al momento dell’assist al centro. È l’ultima occasione del primo tempo che si chiude 1-1.

La prima occasione della ripresa è di Mulattieri ma il suo diagonale è troppo stretto e finisce a lato. Al 55’ fuori Viola e Carboni e dentro Makoumbou e Barreca. Al 58’ Rog dentro per Lapadula, la difesa respinge, arriva Luvumbo che calcia ma la palla, anche deviata, finisce sul fondo. Al 67’ il Frosinone passa in vantaggio: parabola perfetta col tiro a giro di Roberto Insigne e Radunovic viene battuto. Al 73’ fuori Rog e dentro Mancosu. All’82’ dentro anche Deiola e Pavoletti e fuori Di Pardo e Luvumbo. All’86’ doppia chance firmata Kourfalidis con il secondo tiro molto pericoloso diretto all’angolino respinto da Turati in corner. All’89’ Pavoletti la spizza per Mancosu ma il tiro del centrocampista sardo finisce fuori. Cinque minuti di recupero. Al 95’ rigore per il Cagliari per fallo di Mazzitelli su Lapadula: batte l’attaccante rossoblù e pareggia in extremis. La partita riprende e il Cagliari trova incredibilmente il gol del 3-2 con Pavoletti su cross di Lapadula ma l’attaccante rossoblù è in fuorigioco e l’arbitro annulla. Finisce così.