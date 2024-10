Il Tour de France parla sempre più inglese. Il britannico Chris Froome ha consolidato il suo primato nella classifica della Grand Boucle vincendo anche la cronoscalata della 18^ tappa da Sallanches a Megève.

Ottima anche la prova del sardo di Villacidro Fabio Aru arrivato terzo, battuto solo dalla maglia gialla Froome e dallo specialista Dumoulin. "Sono contento per il risultato" ha commentato ieri all'arrivo Aru "era un test molto importante perché siamo alla terza settimana. Restano due tappe molto dure, la squadra sarà compatta come lo è stata fino ad ora.

Un grandissimo Nibali mi sta aiutando molto in questo Tour, gli faccio i complimenti. L'importante è continuare così. Sto bene, a me non piace parlare tanto, penso soltanto a pedalare".

A tre giornate dal termine della manifestazione, Aru è settimo in classifica generale con un ritardo inferiore ai 2' rispetto al podio.

Il Cavaliere dei Quattro Mori potrebbe regalare l'ennesima forte emozione agli appassionati di ciclismo italiani. La tappa di oggi, 146 km da Albertville a Saint-Gervais Mont Blanc, potrebbe rappresentare una sorprendente svolta per la stagione del campione sardo.