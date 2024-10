Il periodico France Football, che quest'anno ha deciso di non assegnare il Pallone d'Oro, ha annunciato la formazione ideale di tutti i tempi. Una squadra da sogno votata da una giuria di 140 giornalisti.

In porta il russo Lev Yashin (in attività fra gli anni '50 e '70), in difesa il brasiliano Cafù (1989-2008), il tedesco Franz Beckenbauer ('64-'83) e l'italiano Paolo Maldini (1985-2009). A centrocampo il tedesco Lothar Mathaus (1979-2000), lo spagnolo Xavi (1997-2019), l'argentino Diego Armando Maradona ('76-'97), il brasiliano Pelè ('57-'77). In attacco l'argentino Leo Messi (in attività dal 2003), il brasiliano Ronaldo (1993-2011) e il portoghese Cristiano Ronaldo (in attività dal 2002).

Il second team con le riserve di eccellenza è composto da ben tre azzurri: Gigi Buffon, Franco Baresi e Andrea Pirlo. E ancora Roberto Carlos, Carlos Alberto, Zinedine Zidane, Frank Rijkaard, Alfredo Di Stefano, Garrincha, Johan Cruyff e Ronaldinho.