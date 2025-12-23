Brutte notizie per il Cagliari: Folorunsho dovrà restare ai box per circa un mese a causa dell’infortunio rimediato durante la prima rete della squadra nella sfida di domenica contro il Pisa. L’ex Napoli e Fiorentina aveva segnato di testa il gol del momentaneo pareggio, ma nello slancio ha urtato contro il palo, procurandosi la lesione.

Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, costringendo il centrocampista a saltare almeno sei gare, tra cui la sfida casalinga contro il Verona valida per la 23ª giornata.

Il Cagliari deve già fare i conti con altre assenze importanti: Belotti e Felici sono fermi per infortunio al crociato, mentre Zè Pedro sarà out per un mese. Mina e Borrelli, pur essendo stati impiegati contro il Pisa, non sono ancora al cento per cento della condizione.