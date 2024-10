Tre nuovi positivi al coronavirus fra i giocatori del Torino. Gli esiti dei tamponi effettuati fra i granata ieri pomeriggio sono arrivati stamane. Si tratta di un calciatore e di due membri dello staff: tutti asintomatici, sono stati messi in isolamento.

Il club, che domani incontrerà il Cagliari in Piemonte, ha fatto scattare l’iter previsto in questi casi dal protocollo sanitario. La notizia non è un fulmine a ciel sereno. Già sette casi di positività erano emersi infatti tra i ragazzi della Primavera, molti dei quali aggregati una settimana fa in prima squadra.