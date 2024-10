A quasi tre settimane dalla finale del Campionato europeo di calcio, la delusione dei tifosi inglesi sembra essere ancora cocente. Un supporter dei Tre Leoni ha infatti spedito una lettera all'Ambasciata italiana a Londra, coprendola di insulti per la vittoria degli Azzurri a Wembley.

"La partita è truccata - sostiene -, avete vinto grazie a violenza, intimidazione e trucchi. Non sapete come giocare un match in modo sportivo". Così recita parte del messaggio scritto al computer e non firmato, ricco di insulti e parolacce.

La lettera è stata resa nota su Twitter da Alessandro Motta, Vice Capo Missione dell'ambasciata italiana a Londra, che ha commentato ironico: "Il fair play è un concetto conosciuto in tutto il mondo e ha trovato le sue origini nello sport moderno in Gran Bretagna...".