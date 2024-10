Una coreografia speciale ed una targa da consegnare ai familiari di Davide Astori invitati allo stadio dalla Fiorentina: la stanno preparando i club della curva Fiesole per domenica al Franchi, dove arriverà il Cagliari, due delle squadre che più hanno segnato la carriera del difensore morto lo scorso 4 marzo in un albergo a Udine poche ore prima della partita tra Udinese e Fiorentina. Ad annunciare le iniziative che stanno preparando i tifosi viola è stato lo stesso vicepresidente della Fiorentina Gino Salica, il 16 ad Arborea (Oristano) per ritirare in rappresentanza della società il 1/o Premio Davide Astori istituito dall'Unione Stampa Sportiva Sardegna. Alla manifestazione hanno presenziato anche i genitori del giocatore, Renato e Anna.