Un gol di Cataldi condanna gli uomini di Nicola alla sconfitta dopo tre risultati utili consecutivi. Finisce 1-0 per la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il gol dei padroni di casa arriva al 24' dopo che i viola avevano dominato l'inizio del primo tempo , nonostante una buona occasione per il Cagliari all’11' con il tentativo di Piccoli respinto da De Gea che si ripete sulla ribattuta di Makoumbou.

Il destro di Cataldi batte Sherri portando i toscani in vantaggio e scatenando l'esultanza della squadra di casa dedicata a Edoardo Bove.

Nella ripresa il Cagliari non riesce a recuperare lo svantaggio e porta a casa zero punti in attesa degli altri scontri di giornata.